Рада рассмотрит государственный бюджет на 2018 год

Согласно повестке дня заседания, Рада 19 октября рассмотрит соответствующий законопроект №7000, внесенный в парламент Кабинетом Министров Украины, в первом чтении.

Отметим, что 15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и направил на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год.

Документ предусматривает рост ВВП Украины на 3 процента, инфляцию – на уровне 7 процентов, дефицит бюджета – 2,4 процента ВВП и увеличение минимальной заработной платы до 3723 грн.

Кабмин заложил в госбюджет на 2018 год доходы в размере 877 млрд грн, расходы – 948 млрд грн. Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в 2018 году определен на уровне 77 млрд 944 млн 800 тыс. грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив уверен, что такое большое количество законопроектов сильно нагружает работу и Кабмина, и аппарата президента Украины.