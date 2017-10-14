06:00 14.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада рассмотрит государственный бюджет на 2018 год

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 19 октября намерена рассмотреть проект государственного бюджета на 2018 год. Соответствующие сведения размещены на сайте парламента.

Рада рассмотрит государственный бюджет на 2018 год

Согласно повестке дня заседания, Рада 19 октября рассмотрит соответствующий законопроект №7000, внесенный в парламент Кабинетом Министров Украины, в первом чтении.

Отметим, что 15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил и направил на рассмотрение парламента проект госбюджета на следующий год.

Документ предусматривает рост ВВП Украины на 3 процента, инфляцию – на уровне 7 процентов, дефицит бюджета – 2,4 процента ВВП и увеличение минимальной заработной платы до 3723 грн.

Кабмин заложил в госбюджет на 2018 год доходы в размере 877 млрд грн, расходы – 948 млрд грн. Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в 2018 году определен на уровне 77 млрд 944 млн 800 тыс. грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив уверен, что такое большое количество законопроектов сильно нагружает работу и Кабмина, и аппарата президента Украины. 


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