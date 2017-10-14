Профильный комитет рассмотрит законопроект о сельской медицине

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения во вторник, 17 октября, рассмотрит президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности №7117. Соответствующие сведения известны с сайта комитета.
Повестка дня заседания, предусматривает что члены комитета рассмотрят проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.
Также предусмотрено рассмотрение ряда депутатских законопроектов и правительственного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины №7116.
Сообщается, что депутаты заслушают вопрос об обеспечении лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами и медицинскими изделиями, которые закупаются с привлечением специализированных международных организаций.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", профильный парламентский комитет утвердил, поданную президентом Украины Петров Порошенко, редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса.