19:20 14.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет рассмотрит законопроект о сельской медицине

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения во вторник, 17 октября, рассмотрит президентский законопроект о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности №7117. Соответствующие сведения известны с сайта комитета.

Профильный комитет рассмотрит законопроект о сельской медицине

Повестка дня заседания, предусматривает что члены комитета рассмотрят проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности.

Также предусмотрено рассмотрение ряда депутатских законопроектов и правительственного законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины №7116.

Сообщается, что депутаты заслушают вопрос об обеспечении лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами и медицинскими изделиями, которые закупаются с привлечением специализированных международных организаций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", профильный парламентский комитет утвердил, поданную президентом Украины Петров Порошенко, редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса.


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