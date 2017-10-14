Представительство ЕС призвало Верховную Раду поддержать медицинскую реформу

Отмечается, что на следующей неделе Верховная Рада будет рассматривать проекты законов по реформе системы здравоохранения.

Принятие этих законов является крайне необходимым. Они позволят дать толчок изменениям в системе, которые сделают доступным надлежащее медицинское обслуживание для всех граждан, с увеличением прозрачности и эффективности.

В таком случае, европейские дипломаты призывают всех членов парламента поддержать во время голосования эти два ключевых законопроекта.

В том виде, в каком будет предложено правительством во время пленарного заседания Верховной Рады на следующей неделе. Реформы не должны больше задерживаться.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев на этой неделе более активно работать над принятием законопроектов, необходимых для реализации реформ - судебной и медицинской.