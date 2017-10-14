Норвегия переместит к границам России дополнительный военный контингент

Норвегия планирует переместить бронетанковый корпус на границу с Россией. Об этом передает информационное агентство Reuters.
Согласно информации источника, правительство страны очень сильно обеспокоено растущим уровнем милитаристской геополитики Москвы, а потому принято решение усилить пограничный контроль с РФ.
Министр обороны Ин Эриксен Сорейд отмечает, что военный батальон будет располагаться в отдаленном районе Поррангер. В дальнейшем этот корпус планируют укомплектовать танками, артиллерией и высокоточным оружием.
На данный момент в стране проходят военный учения, в которых принимают более 20 тыс норвежских военных и других лиц НАТО. Учения направлены на разработку стратегии на случай нападения на швецкий остров Готланд.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Норвегия проголосовала за продление санкций против России.