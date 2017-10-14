09:49 14.10.2017 | Политика | Новости
100176281:roman

Норвегия переместит к границам России дополнительный военный контингент

Норвегия планирует переместить бронетанковый корпус на границу с Россией. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Норвегия переместит к границам России дополнительный военный контингент

Согласно информации источника, правительство страны очень сильно обеспокоено растущим уровнем милитаристской геополитики Москвы, а потому принято решение усилить пограничный контроль с РФ.

Министр обороны Ин Эриксен Сорейд отмечает, что военный батальон будет располагаться в отдаленном районе Поррангер. В дальнейшем этот корпус планируют укомплектовать танками, артиллерией и высокоточным оружием.

На данный момент в стране проходят военный учения, в которых принимают более 20 тыс норвежских военных и других лиц НАТО. Учения направлены на разработку стратегии на случай нападения на швецкий остров Готланд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Норвегия проголосовала за продление санкций против России.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив