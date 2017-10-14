Каждый школьник обязан знать истории Героев Украины, - Порошенко

Ведь на примере укранских силовиков школьники должны гордиться Украиной, гордиться ее вооруженными силами. Такое заявление сделал Президент Украины Петр Порошенко, когда обращался к военным - Героям Украины. Эти данные распространила пресс-служба главы государства.

Президент П. Порошенко с женой Мариной перед празднованием Дня защитника Украины провели встречу с военнослужащими Героями страны, а также их семьями. Глава страны очень благодарил их за мужество в защите суверенитета Украины.

Как сообщал УРА-Информ, на войне уже успели побывать около 300 тысяч украинских силовиков – также сообщил П. Порошенко.