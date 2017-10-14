08:00 14.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Каждый школьник обязан знать истории Героев Украины, - Порошенко

Истории украинских защитников должен знать каждый школьник Украины.

Каждый школьник обязан знать истории Героев Украины, - Порошенко

Ведь на примере укранских силовиков школьники должны гордиться Украиной, гордиться ее вооруженными силами. Такое заявление сделал Президент Украины Петр Порошенко, когда обращался к военным - Героям Украины. Эти данные распространила пресс-служба главы государства.

Президент П. Порошенко с женой Мариной перед празднованием Дня защитника Украины провели встречу с военнослужащими Героями страны, а также их семьями. Глава страны очень благодарил их за мужество в защите суверенитета Украины.

Как сообщал УРА-Информ, на войне уже успели побывать около 300 тысяч украинских силовиков – также сообщил П. Порошенко.


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