Грузинский парламент принял новую Конституцию

Грузинские депутаты большинством голосов, вопреки вето президента Георгия Маргвелашвили проголосовали за новый вариант Конституции. Об этом передает "Радио Свобода".
Согласно информации издания, депутаты не проголосовали за введенные ранее поправки действующего президента, которые бы ограничивали функции грузинских парламентариев. В итоге президентская власть значительно ограничена, отныне глава государства не сможет объявить военное положение без согласия парламента.
Под зданием парламент собрались митингующее с плакатами "Попранная ногами Конституция"
Новый вариант Конституции вступит в силу после проведения президентских выборов в Грузии.
Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что рассматривает своб кандидатуру на пост президента страны на предстоящих выборах.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили дал поручение своей команде усилить обороноспособность страны из-за действий Российской Федерации.