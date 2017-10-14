Грузинский парламент принял новую Конституцию

Согласно информации издания, депутаты не проголосовали за введенные ранее поправки действующего президента, которые бы ограничивали функции грузинских парламентариев. В итоге президентская власть значительно ограничена, отныне глава государства не сможет объявить военное положение без согласия парламента.

Под зданием парламент собрались митингующее с плакатами "Попранная ногами Конституция"

Новый вариант Конституции вступит в силу после проведения президентских выборов в Грузии.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что рассматривает своб кандидатуру на пост президента страны на предстоящих выборах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили дал поручение своей команде усилить обороноспособность страны из-за действий Российской Федерации.