02:00 14.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Будет ли обновлен состав Центральной избирательной комиссии

В состав Центральной избирательной комиссии будут баллотироваться новые кандидаты. Об этом передает "Фокус".

Будет ли обновлен состав Центральной избирательной комиссии

Согласно информации издания, консультации по поводу новых выборов в состав избирательной комиссии находятся на завершающем этапе.

Председатель Верховной рады украины Андрей Парубий поведал о том, что несколько кандидатов отказались от участия в выборах, а потому обновленный список ожидается увидеть уже в ближайшие дни. Спикер уверен, что на следующей пленарной неделе нардепы смогут собрать голоса для голосования за новый состав.

Ранее Парубий рассказал о том, что досрочных выборов в Украине не стоит ожидать, так как лишняя раскачка и без того неспокойной ситуации в стране. По его словам, выборы могут привести к серьезной дестабилизации в государстве, чем могут воспользоваться его соперники, в частности Кремль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что во время рассмотрении медицинской реформы "будет очень горячо".


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