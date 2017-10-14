Будет ли обновлен состав Центральной избирательной комиссии

Согласно информации издания, консультации по поводу новых выборов в состав избирательной комиссии находятся на завершающем этапе.

Председатель Верховной рады украины Андрей Парубий поведал о том, что несколько кандидатов отказались от участия в выборах, а потому обновленный список ожидается увидеть уже в ближайшие дни. Спикер уверен, что на следующей пленарной неделе нардепы смогут собрать голоса для голосования за новый состав.

Ранее Парубий рассказал о том, что досрочных выборов в Украине не стоит ожидать, так как лишняя раскачка и без того неспокойной ситуации в стране. По его словам, выборы могут привести к серьезной дестабилизации в государстве, чем могут воспользоваться его соперники, в частности Кремль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что во время рассмотрении медицинской реформы "будет очень горячо".