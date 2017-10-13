Вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении в Украине

Соответствующий законопроект обязывает вещателей довести долю контента на государственном языке. На общенациональных каналах до 75 процентов, а в эфирах региональных и местных телекомпаний – до 60 процентов.

Телекомпании, которые в соответствии с лицензией вещают на языках коренных народов Украины, независимо от категории. Вещания обеспечивают суммарный недельный объем телевещания на государственном языке и языке коренных народов в объеме не менее 75 процентов, при этом не менее 30 процентов – на государственном.

Также трансляция фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, вещаються исключительно на государственном языке.

За исключением фильмов и передач, кроме детских и анимационных, созданных до первого августа 1991 года. При этом для фильмов и передач, трансляция которых допускается не на украинском, обязательно субтитрование на государственном языке.

За невыполнение вышеуказанных требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере пяти процентов общей суммы лицензионного сбора.

Добавим, что квоты не применяются к телекомпаниям иностранного вещания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил Министерство иностранных дел и Министерство образования и науки Украины рассказать про детали реформы европейским коллегам. По словам премьера, необходимо четко пояснить нашим партнерам о механизмах и подробностях работы этого закона.