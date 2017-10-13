06:00 13.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине в 250 территориальных общинах пройдут местные выборы

В выборах намерены участвовать примерно 350 тысяч избирателей.

В Украине в 250 территориальных общинах пройдут местные выборы

В Украине в 250-ти территориальных общинах (ОТО) вскоре будут проведены первые местные выборы. Об этом данные появились 12 октября – в рамках заседания ЦИК, которое провел глава комиссии Михаил Охендовский – отметили в пресс-службе ЦИК.

Известно, что в выборах станут участвовать примерно 347 тысяч 400 избирателей. Уже были внесены изменения – в схему назначения первых выборов депутатов поселковых, а также городских советов территориальных общин и сельских, поселковых, городских голов.

Как сообщал УРА-Информ, в выборах в 2017 г. будут участвовать 1,3 миллиона украинских граждан.


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