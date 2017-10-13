Украину посетит президент Мальты

Так, глава Мальты Мари-Луиз Колейро Прек, планирует свой визит в Украину уже 17 октября 2017 г. Прек будет участвовать в бизнес-форуме в столице – отметили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты.

17 октября в Торгово-промышленной палате будет проводиться украинско-мальтийский бизнес-форум. В мероприятия участие примет президент Украины П. Порошенко, а также глава республики Мальта - Мари-Луиз Колейро Прек. Отмечается также, что программа данного мероприятия включает в себя пленарную часть, и в процессе нее хотят осветить состояние и приоритетные направления экономического сотрудничества Мальты и Украины.

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