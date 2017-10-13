Украина и Румыния обсудили безопасность в Черном море

Такие данные распространила пресс-служба Минобороны. Согласно данным – вопрос развития сотрудничества стран, а также укрепления схемы безопасности регионов в Черном море стали основными в повестке дня переговоров, проведенных в н.п. Бриила (Румыния) между ВМСУ и морскими силами государства Румыния – также сказано в сообщении. Известно также, что стороны подчеркнули углубление сотрудничества флотов в целом ряде отраслей, важность развития.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина и Литва обсудили план дальнейшего регионального сотрудничества.