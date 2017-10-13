17:24 13.10.2017 | Политика | Новости
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Украина и Румыния обсудили безопасность в Черном море

Делегации ВМС ВСУ, а также от Румынии поговорили про вопросы развития сотрудничества и о безопасности в зоне Черного моря.

Украина и Румыния обсудили безопасность в Черном море

Такие данные распространила пресс-служба Минобороны. Согласно данным – вопрос развития сотрудничества стран, а также укрепления схемы безопасности регионов в Черном море стали основными в повестке дня переговоров, проведенных в н.п. Бриила (Румыния) между ВМСУ и морскими силами государства Румыния – также сказано в сообщении. Известно также, что стороны подчеркнули углубление сотрудничества флотов в целом ряде отраслей, важность развития.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина и Литва обсудили план дальнейшего регионального сотрудничества.


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