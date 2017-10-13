Украина и Румыния готовы к диалогу по новому закону об образовании

По словам Бецы, Климкин пообещал, что ни одна румынская школа на территории Украины не будет закрыта. Румынские и украинские парламентеры готовы обсудить все спорные пункты закона.

Павел Климкин сегодня выступит со специальным докладом, где подробно разъяснит все пункты законопроекта, которые касаются получения образования для национальных меньшинств.

Глава МИДа готов сотрудничать не только с румынским МИД, но и с этнической громадой румынов. Румынские дипломаты еще раз подчеркнули, что обе страны являются политическими, экономическими и культурными партнерами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в ПАСЕ жестко раскритиковали закон об образовании.