Турбьерн готовится посетить Москву

Согласно информации сайта, генсек планирует встретиться в высшими должностными лицами российского правительства, не исключено, что чиновник проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается встреча со спикером российской Госдумы, премьер-министром, а также министром обороны.

Среды возможных тем для переговоров станет вопрос об отмены или снижению санкционного давления на Россию, урегулирование конфликта на востоке Украины, взаимоотношения РФ и Евросоюза, а также обсуждения вопроса о возможных вариантах улучшения дипломатических отношений с рядом европейских стран.

Ранее Турбьерн призвал вернуть в состав ПАСЕ делегацию российских парламентеров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно санкции против России продлили четыре страны.