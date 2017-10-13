Трамп решит судьбу ядерной сделки с Ираном

Несмотря на то, что заявление президента коснется "широкого круга вопросов", все ждут главного – подтвердит ли Трамп выполнение Ираном договоренностей в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Позиция Трампа по этой сделке хорошо известна, он решительно пытался избавиться от нее с самого своего прихода к власти. Аргументируя это тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

По словам члена палаты представителей США, председателя комитета по вопросам национальной безопасности Майкла Маккола, Д.Трамп, "вероятно, не полностью выйдет из соглашения, но не будет ратифицировать его".

Этот шаг не выведет Соединенные Штаты из соглашения. Но даст конгрессу США 60 дней, чтобы решить, нужно ли повторно ввести санкции против Тегерана, которые были приостановлены в соответствии с ним.

При этом, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон, так и глава Пентагона Джеймс Мэттис однозначно заявляли, что Тегеран соблюдает договоренности, и сделка соответствует интересам национальной безопасности США.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили способы предотвратить разработку Ираном собственного ядерного оружия.