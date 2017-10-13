Сийярто заявил, что Венгрия будет требовать санкций против Украины из-за закона об образовании

По словам главы венгерского МИД, Венгрия и Украина оценивают вопрос об украинском образовательном законе совершенно по-разному. Но еще большая проблема заключается в том, что венгры проживающие на Закарпатье видят ситуацию иначе, чем украинское правительство.

С его слов, целью Венгрии является не борьба, а соглашение что венгры Закарпатья будут иметь те же права, что и до принятия закона.

Он добавил, что пока местная венгерская община не заявит, что удовлетворена ситуацией. Венгрия не может изменить свое решение не поддерживать украинские предложения и важные для Украины вопросы в международных организациях.

Сийярто подчеркнул, что "консультации будут эффективными, если применение соответствующей части закона будет приостановлено".

Напоследок он добавил, что он ценит, что Павел Климкин приехал в Будапешт и "выбрал путь диалога в это чрезвычайно трудное время".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венгрии во вторник, заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение с Украиной. Такое решение связано с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании".