Рост пенсий не повлияет на рост цен, - Гройсман

По словам Гройсмана, не стоит пугать пенсионеров и население очередным ростом цен, так как увеличение цен происходит из ряда объективных факторов, в частности неурожая в нескольких районах страны и вспышки АЧС, в результате которого уменьшилось поголовье свиней.

Премьер рассказал о деталях с получением новой пенсии. Граждане, которые в октябре месяце получили половину суммы от пенсии, получат вторую половину уже в новом месяце с надбавкой. Те же, кто получил пенсию по старым расчетам, сможет получить на руки уже повышенную пенсионную выплату уже в ноябре.

Он пообещал, что Кабмин к началу 2018 года подготовит специальное антиинфляционное законодательство, с помощью которого рыночные цены не будут "съедать" украинские пенсии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр социальной политики Андрей Рева рассказал о том, как будет начисляться пенсия при минимальном рабочем стаже.