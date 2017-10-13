14:21 13.10.2017 | Политика | Новости
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Процесс выхода Британии из ЕС может затянуться, - Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что процесс Brexit сильно затянулся и пора принимать окончательное решение. Об этом передает The Independent.

Процесс выхода Британии из ЕС может затянуться, - Юнкер

По словам еврокомиссара, руководство Британии продолжает лавировать в ряде нескольких вопросов, что вызывает многие другие проблемы, меньше их не становится. 

Сегодня мы настаиваем на том, чтобы правительство Мэй полностью заплатила нужную сумму по Brexit, которую Британия отказывается выплачивать, точнее ту сумму, которую ей называет ЕС. Тереза Мэй категорические несогласна с подобными цифрами заявляя, что необходимо вновь пересмотреть финансовую часть Brexit.

Юнкер уверен, что до этого момента переходить на следующий этап переговорного процесса просто бессмысленно.

Таким образом, на грядущем саммите с Британией не будет достигнуто нужного компромисса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Брюссель и Лондон констатировали отсутствия прогресса в переговорах по Brexit.


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