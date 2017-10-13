13:19 13.10.2017 | Политика | Новости
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Президент Чехии прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи

Глава государства Чехии Милош Земан предлагает решить ситуацию с Северной Кореей путем ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. 

Президент Чехии прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи

Соответствующие решение чешский президент принятал из-за того, что он начал сомневаться  в эффективности угроз президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, передает "Радио Прага".

Кроме того, Земан назвал их "скорее смешными, нежели продуктивными". Таким образом, данную ситуацию могла бы разрешить ликвидация Ким Чен Ына силами спецназа.

"Северная Корея является отвратительным режимом, который невозможно подавить насилием", - отметил президент Чехии. Вместе с тем он заявил о неэффективности политики санкций в отношении Пхеньян.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за минувшие полгода Пхеньян наторговал более 270 млн долларов на экспорте железной руды, угля и прочьих ресурсов.


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