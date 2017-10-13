Польша не будет упрощать пограничный контроль с Россией

Согласно информации источника, приостановка упрощенного режима не уменьшила количество российских туристов и приезжающий, а вот потоки передачи через границу контрафактного алкоголя и сигарет значительно уменьшились.

Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Якуб Скиба считает, что временно ограничение на пересечение границ позволит усилить оборону страны в связи у участившимися случаями вмешательства силовиков и агентуры РФ, а также милитаризации Калининградской области.

Депутат Польской крестьянской партии Уршули Паславскоя уверена, что Кремль может использовать предстоящий ЧМ-2018 для улучшение своих взаимоотношений с соседями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно агентство внутренней безопасности Польши выдворило из страны российского гражданина за подозрение в организации антипольськой деятельности внутри страны.