13:52 13.10.2017 | Политика | Новости
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Польша не будет упрощать пограничный контроль с Россией

Польское правительство не будет восстанавливать упрощенное пересечение польско-российской границы. Об этом передает Польское радио.

Польша не будет упрощать пограничный контроль с Россией

Согласно информации источника, приостановка упрощенного режима не уменьшила количество российских туристов и приезжающий, а вот потоки передачи через границу контрафактного алкоголя и сигарет значительно уменьшились.

Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Якуб Скиба считает, что временно ограничение на пересечение границ позволит усилить оборону страны в связи у участившимися случаями вмешательства силовиков и агентуры РФ, а также милитаризации Калининградской области.

Депутат Польской крестьянской партии Уршули Паславскоя уверена, что Кремль может использовать предстоящий ЧМ-2018 для улучшение своих взаимоотношений с соседями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно агентство внутренней безопасности Польши выдворило из страны российского гражданина за подозрение в организации антипольськой деятельности внутри страны.


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