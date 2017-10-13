Пенсионная реформа устанавливает квоты для работодателей на сотрудников старше 45 лет

По словам главы правительства, законопроект №6614 предусматривает, что четыре процента наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

Напоследок министр добавил, что это квотный принцип. В скором времени он будет введен и строго будет соблюдаться через государственную службу.

Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", законопроект пенсионной реформе подписал Президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.