08:32 13.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пенсионная реформа устанавливает квоты для работодателей на сотрудников старше 45 лет

Пенсионная реформа обяжет работодателей брать на работу людей в возрасте от 45 лет по квотному принципу. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Пенсионная реформа устанавливает квоты для работодателей на сотрудников старше 45 лет

По словам главы правительства, законопроект №6614 предусматривает, что четыре процента наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

Напоследок министр добавил, что это квотный принцип. В скором времени он будет введен и строго будет соблюдаться через государственную службу.

Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", законопроект пенсионной реформе подписал Президент Украины Петр Порошенко. Глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.


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