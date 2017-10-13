12:57 13.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100176224:Polishuk

Парубий прогнозирует, "горячее" обсуждение медицинской реформы

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что во время рассмотрении медицинской реформы "будет очень горячо".

Парубий прогнозирует,

На сегодняшний день реформу поддерживают три фракции - "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомич". Математически голосов должно хватить.

Вместе с тем ряд мажоритарщиков имеет серьезные замечания к закону. Как заявил в пятницу, 13 октября, в интервью изданию "Фокус" глава парламента, прохождение далось с большим трудом, поэтому сейчас проводится внутрифракционная работа.

Хорошо, что поправок ко второму чтению меньше, чем по судебной реформе. Вместе с тем "Батькивщина" и Оппозиционный блок наверняка будут настаивать на их рассмотрении, так что в зале будет очень горячо, - отметил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спикер заявил, что медицинская реформа вызовет наибольшие дискуссии в Верховной Раде Украины.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив