Парубий прогнозирует, "горячее" обсуждение медицинской реформы

На сегодняшний день реформу поддерживают три фракции - "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомич". Математически голосов должно хватить.

Вместе с тем ряд мажоритарщиков имеет серьезные замечания к закону. Как заявил в пятницу, 13 октября, в интервью изданию "Фокус" глава парламента, прохождение далось с большим трудом, поэтому сейчас проводится внутрифракционная работа.

Хорошо, что поправок ко второму чтению меньше, чем по судебной реформе. Вместе с тем "Батькивщина" и Оппозиционный блок наверняка будут настаивать на их рассмотрении, так что в зале будет очень горячо, - отметил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спикер заявил, что медицинская реформа вызовет наибольшие дискуссии в Верховной Раде Украины.