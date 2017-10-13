09:15 13.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в пятницу отправится с визитом в Румынию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу, 13 октября, с рабочим визитом отправится в столицу Румынии Бухарест.

Климкин в пятницу отправится с визитом в Румынию

Глава украинского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с руководством страны. Как сказано на сайте министерства, в частности, Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Теодором Мелешкану, министром по вопросам румын отовсюду Андреем Пестирнаком.

У него также запланирована встреча с делегацией парламента Румынии по вопросам инициирования диалога с украинскими институтами для обеспечения защиты прав граждан, которые принадлежат к румынскому меньшинству в Украине.

Глава МИД Украины также намерен встретится с руководством и представителями Союза Украинской Румынии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин намерен посетить с официальным визитом Индию. Главной целью его визита в Республику Индия станет возобновление практики регулярных контактов высокого уровня.


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