Климкин в пятницу отправится с визитом в Румынию

Глава украинского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с руководством страны. Как сказано на сайте министерства, в частности, Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Теодором Мелешкану, министром по вопросам румын отовсюду Андреем Пестирнаком.

У него также запланирована встреча с делегацией парламента Румынии по вопросам инициирования диалога с украинскими институтами для обеспечения защиты прав граждан, которые принадлежат к румынскому меньшинству в Украине.

Глава МИД Украины также намерен встретится с руководством и представителями Союза Украинской Румынии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин намерен посетить с официальным визитом Индию. Главной целью его визита в Республику Индия станет возобновление практики регулярных контактов высокого уровня.