ЮНЕСКО планирует в апреле представить очередной доклад о ситуации в Крыму

Такое решение было принято по результатам рассмотрения доклада генерального директора ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" на сессии исполнительного совета.

Как отмечается, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур привлек внимание к критической ситуации в Крыму и Севастополе.

Грубым нарушениям прав украинцев и крымских татар в сфере образования, культуры, использование родного языка, обеспечению свободы СМИ и безопасности журналистов, разрушительной политике оккупационных властей по памятникам культурного наследия.

Он отметил необходимость усиления международного мониторингового механизма за событиями в Крыму и подтвердил готовность украинской стороны способствовать внедрению прямого мониторинга со стороны ЮНЕСКО ситуации на оккупированном полуострове.

Делегации ЕС и США приветствовали принятое решение, подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Россией Крыма.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", подконтрольный Кремлю Государственный комитет по регистрации и кадастру в аннексированном Крыму. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а также является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.