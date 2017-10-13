03:00 13.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЮНЕСКО планирует в апреле представить очередной доклад о ситуации в Крыму

В ЮНЕСКО планируют представить очередной доклад о ситуации в оккупированном Крыму в апреле 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

ЮНЕСКО планирует в апреле представить очередной доклад о ситуации в Крыму

Такое решение было принято по результатам рассмотрения доклада генерального директора ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" на сессии исполнительного совета.

Как отмечается, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур привлек внимание к критической ситуации в Крыму и Севастополе.

Грубым нарушениям прав украинцев и крымских татар в сфере образования, культуры, использование родного языка, обеспечению свободы СМИ и безопасности журналистов, разрушительной политике оккупационных властей по памятникам культурного наследия.

Он отметил необходимость усиления международного мониторингового механизма за событиями в Крыму и подтвердил готовность украинской стороны способствовать внедрению прямого мониторинга со стороны ЮНЕСКО ситуации на оккупированном полуострове.

Делегации ЕС и США приветствовали принятое решение, подтвердили неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Россией Крыма.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", подконтрольный Кремлю Государственный комитет по регистрации и кадастру в аннексированном Крыму. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а также является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


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