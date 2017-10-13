17:55 13.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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300 тысяч украинских силовиков побывали на войне, - Порошенко

Примерно 300 тысяч украинских силовиков уже прошли горнило войны. 

300 тысяч украинских силовиков побывали на войне, - Порошенко

Такое заявление сделал глава украинского государства П. Порошенко – в рамках официальной церемонии награждения украинских защитников. По словам президента – примерно 300 тысяч украинских бойцов уже прошли через войну, и заслуженно – как участники военных действий, они уже получили статус участника военных действий.

Глава страны отметил также, что 16-ть тысяч силовиков уже ранее получили госнаграды. При этом из них 2700 получили награды посмертно. Звание Герой Украины было присвоено 45-ти силовикам, 27-ми из них – посмертно.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в 2017 г. погибло 70 гражданских.


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