Заявление депутатов ПАСЕ несут угрозу территориальной целостности Украины, - Геращенко

Об этом она написала в Facebook.

По словам Геращенко, сегодня венгерские и румынские депутаты продемонстрировали грязный прием привлечения электората накануне предстоящих выборов в этих странах.

Таким образом, политики хотели показать то, что они готовы отстаивать права своих земляков во всех уголках мира, и Украина не исключение. Они уверены в том, что Венецианская комиссия вынесет солидарный с ними приговор для пересмотра закона.

В сегодняшнем докладе депутатов ПАСЕ говорится, что украинский образовательный закон, похоже, не соответствует надлежащему балансу между официальным языком и языками национальных меньшинств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно члена парламентской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Елену Сотник, также народного депутата Верховной Рады назначили главой комитета по вопросам юриспруденции.