14:42 12.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Заявление депутатов ПАСЕ несут угрозу территориальной целостности Украины, - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко утверждает, что сегодняшние выступления делегатов ПАСЕ по вопросу нового украинского закона "Об образовании" несут скрытую угрозу для украинского суверенитета.

Заявление депутатов ПАСЕ несут угрозу территориальной целостности Украины, - Геращенко

Об этом она написала в Facebook.

По словам Геращенко, сегодня венгерские и румынские депутаты продемонстрировали грязный прием привлечения электората накануне предстоящих выборов в этих странах.

Таким образом, политики хотели показать то, что они готовы отстаивать права своих земляков во всех уголках мира, и Украина не исключение. Они уверены в том, что Венецианская комиссия вынесет солидарный с ними приговор для пересмотра закона. 

В сегодняшнем докладе депутатов ПАСЕ говорится, что украинский образовательный закон, похоже, не соответствует надлежащему балансу между официальным языком и языками национальных меньшинств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно члена парламентской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Елену Сотник, также народного депутата Верховной Рады назначили главой комитета по вопросам юриспруденции.


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