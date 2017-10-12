В ПАСЕ жестко раскритиковали закон об образовании

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон. Об этом сообщает "Европейская правда".

Румынский депутат Виорел Ричард Бадя, попытался убедить депутатов в том, что потребность перехода на украинский является надуманной.

"Много лет назад тогдашний румынский президент встретился с Кучмой. И тогда украинский президент не говорил по-украински, потому что не знал язык... Так о чем мы говорим?" - пояснил он.

По словам молдавского депутата Влада Батринча, в Украине происходит дикий пещерный национализм, ПАСЕ должен требовать от Украине отмены закона об образовании.

Примечательно, что ряд политиков требовали отмены закона в целом.

В свою очередь украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество.

"Только по два часа в неделю выделялось на украинский. Как результат, учащиеся венгерских и румынских школ не могли сдать экзамены в вузах", - пояснил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", члена парламентской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы Елену Сотник, также народного депутата Верховной Рады назначили главой комитета по вопросам юриспруденции.