В ЕС появится новое ведомство

Согласно информации ведомства, Европейская прокуратура начнет своб работу уже в 2020 году в Люксембурге. Только восемь министров из 28 не дали свои голоса за одобрение законопроекта.

Министр юстиции Хайко Маса уверен, что подобное совместное принятие решения доказывает работоспособность институтов ЕС, а также углубление интеграционных процессов между его членами.

Из бюджета ЕС планируется тратить на ведомство около 21 млн евро в год, в то же время доходы от работы ведомства будут составлять сотни млн евро. Каждая страна обязана будет предоставить одного прокурора для работы в ведомстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер призвал украинскую страну ускорить борьбу с коррупцией и мошенничеством.