Турецкие морские перевозчики получили письма о запрете принимать суда из Крыма

Соответствующий документ был направлен руководством палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции по результатам визита генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Анкару.

Об этом в четверг, 12 октября, на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, в письме "Определенные принципы судоходства в регионах Черного моря и Крыма", в частности, говорится о необходимости "принять меры с учетом внешней политики нашей страны, связанной с ограничениями, наложенными на заходы судов в порты Крыма".

Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в территорию Турции, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в период с 1 сентября по 1 октября 2017 года зафиксировано заходы 30 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма.