США заявили, что выходят из ЮНЕСКО

Сегодня Государственный департамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о своем решении. Вместе с тем Штаты намерены учредить постоянную наблюдательную миссию при организации.

Как сказано в заявлении Госдепартамента, решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями по членским взносам в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации, - подчеркивается в заявлении. Там также сказано, что Вашингтон указал Боковой на желание США поддерживать контакты с ЮНЕСКО в статусе страны-наблюдателя без членства для сотрудничества по ряду вопросов, включая всемирное наследие, свободу прессы, а также науки и образования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 года конгрессмены США заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из ЮНЕСКО.