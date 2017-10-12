США могут покинуть залы ЮНЕСКО

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно информации источника, ежегодный взнос Соединенных Штатов в ЮНЕСКО составляет около 80 млн долларов, что составляет большую часть приходящих в бюджет организации взносов.

США полностью не откажутся от членства в организации, а лишь займут статус наблюдателя. В Белом Доме об этом поведали три дипломата, однако окончательное решение будет опубликовано в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что часть европейских институтов для его государства является слишком дорогой, а польза от членства в ней практически минимальной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Дональд Трамп заявил, что Европейский союз стал лучше работать по сохранению единства, а именно после решения Великобритании выйти из союза.