16:21 12.10.2017 | Политика | Новости
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США могут покинуть залы ЮНЕСКО

Соединенные Штаты Америки планируют выйти из всемирно известной организации ЮНЕСКО по вопросам образования и культуры.

США могут покинуть залы ЮНЕСКО

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно информации источника, ежегодный взнос Соединенных Штатов в ЮНЕСКО составляет около 80 млн долларов, что составляет большую часть приходящих в бюджет организации взносов.

США полностью не откажутся от членства в организации, а лишь займут статус наблюдателя. В Белом Доме об этом поведали три дипломата, однако окончательное решение будет опубликовано в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что часть европейских институтов для его государства является слишком дорогой, а польза от членства в ней практически минимальной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Дональд Трамп заявил, что Европейский союз стал лучше работать по сохранению единства, а именно после решения Великобритании выйти из союза.

  

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