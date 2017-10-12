Снятие санкций с России не означает ее возврат в организацию, - Кулеба

Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возврата нет. Красная линия - январь 2018.

Такое мнение высказал на своей страничке в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. При этом он подчеркнул, что все, что происходит, это игра, а не результат игры.

Вероятность возвращения России пока равна вероятности невозврата. Украина не идет на компромиссы в вопросе возвращения представителей России в ПАСЕ. Нас склоняют к этому. Уже две недели я получаю вопросы от посланцев - какая ваша цена за возвращение России в ПАСЕ, однако я отвечаю, это выполнение резолюций ПАСЕ.

Именно эту правку украинские депутаты протолкнули в доклад Николетти и она принята вопреки оппонентам, - Кулеба, добавив, что общество должно определиться оно за Крым иди против. Если государство и общество разъединят, нас победят. Визит президента Порошенко в ПАСЕ навредил сценарию русофилов и нивелировал выступление Земана. Но нужно работать и дальше, - добавил постпред.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила решение о снятии политических санкций с РФ. Проект резолюции подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти.