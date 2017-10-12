Санкции против России продлили четыре страны

Данные санкции было решено продлить до марта 2018 г. Такие данные есть в Декларации ЕС относительно согласования некоторыми государствами ограничительных мер касательно действий России, которые подрывают либо же угрожают территориальной целостности, а также суверенитету либо независимости Украины.

Решение Совета при этом также возобновляет имеющиеся ограничительные меры на полгода - до 15 марта 2018 г. таким образом – Албания и Черногория, а также Норвегия и Украина присоединились к решению Совета.

Как сообщал УРА-Информ, в ПАСЕ запустили механизм снятия с России политических санкций.