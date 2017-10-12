09:28 12.10.2017 | Политика | Новости
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Румыния отказала в лицензии российскому каналу из-за угрозы пропаганды

Власти Румынии приняли решение, чтобы не продлевать лицензию российскому телеканалу RTR из-за угрозы пропаганды и лжывих сообщений. В частности, за это решение выступили все девять присутствующих на заседании членов совета.

Румыния отказала в лицензии российскому каналу из-за угрозы пропаганды

Об этом сообщает местное издание RFI.

Отметим, что сейчас существует угроза, что телестанция предоставит неправдивую информацию о Европейском союзе и Соединенных Штатах. В то же время член совета Валентина Жукан поведал также о пророссийском пропагандистском материале, так называемых фальшивых новостях.

В свою очередь представитель телекомпании сообщил RFI, что RTR продолжит добиваться лицензии на проведение трансляций в Румынии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкий суд признал журналистку The Wall Street Journal Айлу Албайрак виновной в пропаганде терроризма и проговорил к сроку лишения свободы на 25 месяцев.


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