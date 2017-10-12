Президент Грузии призвал усились обороноспособность страны из-за действий РФ

Об этом сообщает "Грузия Online".

Согласно словам президента Грузии, наша страна вовсе не должна поддаваться провокациям России, поскольку это один из механизмов этой страны. Поэтому, Грузия наоборот должна только усилить свои вооруженные силы. Кроме того, необходимо также увеличить и углубить демократический ход в стране, чтобы не приостановить процессы интеграции в Европу и НАТО.

"Грузия обязательно должна усилить свои вооруженные силы, и мы осуществляем это. Грузинские вооруженные силы в результате успешных реформ, и развития на каждом этапе переходят на более высокую степень, как с точки зрения совместимости с нашей стратегической целью, НАТО, так и с точки зрения обороноспособности нашей страны", - заявил Маргвелашвили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на проект обновленной конституции, который был ранее принят парламентом страны в трех чтениях.