Порошенко заявил, что никому не позволит воровать у армии

Об этом глава государства заявил в Киеве на открытии общежития нового образца для военнослужащих ВСУ.

Соглансо словам Порошенко, армия для него является предметом персональной заботой. Кроме того, армия это однин из украинских достижений за последние три года.

"Те, кто будут воровать у армии, руки отрублю, – прокомментировал он ситуацию с коррупцией в Минобороны.

Вместе с тем, он приветствовал решение, когда любая коррупция передается в правоохранительные органы.

"Расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, представлено обществу и передано в суд. Любое затягивание, когда дела ведутся 3-4 года, является абсолютно неприемлемым, – добавил президент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вопрос амнистии боевиков на востоке Украины можно будет поднимать только после вывода из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей российской армии.