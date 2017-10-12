Полторак заявил, что готов уйти в отставку - ВИДЕО

Об этом в четверг, 12 октября, министр заявил во время брифинга в Киеве. Он заверил, что готов в любое время уйти с долность, поскольку действия его заместители, это и его ответственность.

При этом министр уверен, что его заместителю некуда бежать из Украины и в России против него открыли три уголовных дела. Генерал Павловский выполнял свои обязанности с первого дня агрессии, выполнял их достаточно профессионально, был руководителем АТО Мариуполь во время активных боевых действий там. Но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить, - пояснил Полторак.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы НАБУ и сотрудники САП обвинили четырех чиновников Минобороны в растрате 149 миллионов гривен, в результате чего были задержаны замминистра обороны и директор департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов МОУ.