15:22 12.10.2017 | Политика | Новости
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Переговоры по Brexit не приносят результатов, - Барнье

Главный переговорщик по Brexit со стороны Европейской комиссии Мишель Барнье заявил, что переговоры по Brexit находятся в "замороженном" состоянии.

Переговоры по Brexit не приносят результатов, - Барнье

Об этом передает The Independent.

По словам представителя, законопроект даже не обсуждался на круглом столе с официальными лицами Британии, из-за чего переходить к возможному подписанию новых соглашений с англичанами на саммите ЕС по вопросам торговли не имеет никакого смысла.

ЕС требует от правительства Терезы Мэй как можно скорее выплатить свои финансовые обязательства перед союзом, однако сама Британия считает сумму выплат необоснованно завышенной и требует ее пересмотра.

Уполномоченный на переговоры по Brexit с британской стороны Дэвид Дэвис утверждает, что Барнье просто не хвататет полномочий, чтобы окончательно прийти к компромиссу с Лондоном и закрыть этот вопрос.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе из Европейского союза.


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