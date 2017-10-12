ПАСЕ запустила механизм снятие политических санкций с России

Проект резолюции подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти и за него проголосовали 90 членов ПАСЕ. При этом против было семь 7 членов и 16 - воздержалось.

В частности, в резолюции сказано, что ПАСЕ призвала провести четвертый саммит Совета Европы и "сохранить и в дальнейшем укрепить общеевропейский проект в Европе, который серьезно изменился со времени проведения последнего саммита 12 лет назад".

При этом члены Ассамблеи призвали страны-члены "гармонизировать правила участия в уставных органах организации".

Наложение санкций на делегацию РФ приостановило ее полномочия в Ассамблее, что в итоге не позволяет ей активно участвовать в работе ПАСЕ. В то же время, Россия продолжает участвовать в Комитете министров Совета Европы, который должен был нести главную ответственность за подготовку к проведению саммита СЕ.

Ассамблея сожалеет о том, что, реагируя на эту ситуацию, Российская Федерация объявила 30 июня 2017 о своем решении приостановить выплату своего взноса в бюджет Совета Европы на 2017 год до полного и безоговорочного восстановления полномочий делегации ее Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы, - говорится в документе.

Вместе с тем почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены, в частности, в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров имеют "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах".

Голоса парламентариев разделились в пропорции 60 на 30. Украинские депутаты голосовали за отмену данных норм. За это решение голосовала только Юлия Левочкина, которая поддержала их.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко призвал Парламентскую Ассамблею Совета Европы поддерживать Украину в нынешних тяжелых условиях.