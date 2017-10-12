ПАСЕ рекомендует Украине учесть выводы Венецианской комиссии по закону об образовании

Согласно результатам голосования, поддержали документ 82 депутата, 11 – высказались против, 17 — воздержались. Всего проголосовали 110 делегатов.

В частности, в документе сказано, что Парламентская ассамблея серьезно обеспокоена принятием 5 сентября 2017 года нового закона "Об образовании" Верховной Радой Украины и подписанного 27 сентября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко. По мнению делегатов, закон не обеспечивает право нацменьшинств обучаться на родном языке и существенно сокращает их права.

Как говорится в пояснительной записке к резолюции, после вступления закона об образовании в силу различные страны заявили, что он ущемляет права нацменьшинств. Спор в основном связан с сильным воздействием нового закона, и в частности его статьи 7, на функционирование школ национальных меньшинств и на изучение представителями национальных меньшинств, признанных Украиной, их родного языка, - говорится в документе.

Также ПАСЕ просит обеспечить выполнение выводов Венецианской комиссии в полной мере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вермя выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы заверил, что Украина гарантирует языковые права представителей нацменьшинств.