Маргвелашвили считает Россию угрозой и просит укреплять обороноспособность страны

Как бы тяжело это не было, но мы не должны поддаваться на провокации России. Они являются одним из механизмов российской политики.

Такое мнение высказал в четверг, 12 октября, на конференции по обороне и безопасности в Батуми президент Грузии Георгий Маргвелашвили. При этом он напомнил, что правительство проводит реформы, чтобы достичь своей стратегической цели, стать совместимыми со стандартами НАТО.

В свою очередь глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили отметил, что "агрессивная политика" России в отношении Грузии продолжается и это выражается в таких процессах, как "поглощение оккупированных территорий".

Он также добавил, что, несмотря на провокации Грузия остается приверженной соглашению о прекращении огня от 2008 года и предпринимает дипломатические шаги, чтобы на основе международных принципов и норм, более активного включения международного сообщества состоялось выполнение Российской Федерацией взятых обязательств: деоккупация наших территорий, обеспечение международных механизмов и мирное решение конфликта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в МИД Грузии по итогам 41-го раунда международных женевских дискуссий заявили, что на переговорах грузинская сторона вновь призвала Россию взять на себя обязательства о неприменении силы.