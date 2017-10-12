Маргвелашвили считает Россию угрозой и просит укреплять обороноспособность страны

Грузия и дальше должна укреплять обороноспособность, поскольку угроза со стороны России сохраняется.
Как бы тяжело это не было, но мы не должны поддаваться на провокации России. Они являются одним из механизмов российской политики.
Такое мнение высказал в четверг, 12 октября, на конференции по обороне и безопасности в Батуми президент Грузии Георгий Маргвелашвили. При этом он напомнил, что правительство проводит реформы, чтобы достичь своей стратегической цели, стать совместимыми со стандартами НАТО.
В свою очередь глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили отметил, что "агрессивная политика" России в отношении Грузии продолжается и это выражается в таких процессах, как "поглощение оккупированных территорий".
Он также добавил, что, несмотря на провокации Грузия остается приверженной соглашению о прекращении огня от 2008 года и предпринимает дипломатические шаги, чтобы на основе международных принципов и норм, более активного включения международного сообщества состоялось выполнение Российской Федерацией взятых обязательств: деоккупация наших территорий, обеспечение международных механизмов и мирное решение конфликта.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в МИД Грузии по итогам 41-го раунда международных женевских дискуссий заявили, что на переговорах грузинская сторона вновь призвала Россию взять на себя обязательства о неприменении силы.