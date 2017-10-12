Израиль объявил о выходе из ЮНЕСКО

В четверг, 12 октября, он дал поручение Министерству иностранных дел страны начать подготовку к выходу из Организации. Как сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление Нетаньяху, премьер-министр назвал решение Соединенных Штатов Америки выйти из состава ЮНЕСКО "смелым и высоконравственным" шагом.

Он поприветствовал решение президента Трампа и отметил, что ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда, и вместо сохранения истории, оно ее коверкает.

Издание также отметило, что свое заявление премьер-министра Израиля сделал спустя всего несколько часов после того, как о своем решении выйти из состава ЮНЕСКО заявили США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 октября, США заявили о выходе из ЮНЕСКО. В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что решение о выходе страны из Органиазции вступит в силу с 31 декабря.