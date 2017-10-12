ЕС отказался финансировать Молдову из-за отсутствия реформ

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп еще на прошлой неделе признал, что его страна не получит средств от ЕС в этом году. Он, однако, выразил уверенность, что Кишинев таки выполнит все необходимые условия, чтобы получить эти средства в следующем году.

Из-за нехватки реформ ЕС отложил предоставление средств и с другой пакета помощи, микрофинансовой на общую сумму в 100 млн евро.

Как заявили в ЕС, Молдова должна засвидетельствовать соблюдение прав человека и верховенства права, чтобы получить первый транш этой помощи теперь уже в декабре.

Этот пакет состоит из займов на сумму в 60 млн евро и безвозмездного гранта на 40 млн, имеет целью помочь Молдове с краткосрочным финансированием.

Предоставление средств из этого пакета уже откладывали в мае после того, как сразу несколько политических групп в Европейском парламенте выразили обеспокоенность относительно положения в Молдове со средствами информации. Верховенством права и уже упомянутыми изменениями избирательной системы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины подпишет соглашение о "Совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу".