Делать трагедию из резолюции ПАСЕ по закону об образовании не стоит, - Арьев

Это не трагедия для Украины. Об этом заявил журналистам после голосования за соответствующую резолюцию глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, резолюция является сугубо политическим моментом. Она не требует от Украины делать какие-то конкретные шаги.

Единственное, что там есть рекомендация Украине имплементировать результаты экспертизы Венецианской комиссии, С правовой точки зрения для Украины после доклада ничего не изменилось. Ждем выводы Венецианской комиссии, - сказал политик добавив, что

Украина не была против упоминания такой рекомендации в тексте резолюции, поскольку готова внести изменения в закон на основании выводов Венецианской комиссии.

При этом Ариев отметил, что во время выступления членов ПАСЕ поприветствовали то, что украинская сторона добровольно отправила текст закона на анализ в Венецианскую комиссию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 12 октября, приняла резолюцию по образовательной реформе Украины. Согласно результатам голосования, поддержали документ 82 депутата, 11 – высказались против, 17 - воздержались. Всего проголосовали 110 делегатов.