22:32 11.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина направила ноту протеста Венгрии из-за провокаций на Закарпатье, - Климкин

МИД Венгрии сообщи об акции под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья" Министерство иностранных дел Украины в среду, 11 октября, направило ноту протеста в Будапешт.

Украина направила ноту протеста Венгрии из-за провокаций на Закарпатье, - Климкин

Это связан с информацией о намерениях провести акцию "Самоопределение для Закарпатья". Как написал на своей страничке в Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, МИД сообщил посольству об акции, которую планируют 13 октября.

Получается, что Будапешт поддерживает сепаратизм. Мы немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию, - написал министр, выразив надежду, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказал главе МИД Украины Павлу Климкину во встрече в ходе поездки в Закарпатскую область для обсуждения украинской реформы образования.


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