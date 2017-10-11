Украина направила ноту протеста Венгрии из-за провокаций на Закарпатье, - Климкин

Это связан с информацией о намерениях провести акцию "Самоопределение для Закарпатья". Как написал на своей страничке в Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, МИД сообщил посольству об акции, которую планируют 13 октября.

Получается, что Будапешт поддерживает сепаратизм. Мы немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию, - написал министр, выразив надежду, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказал главе МИД Украины Павлу Климкину во встрече в ходе поездки в Закарпатскую область для обсуждения украинской реформы образования.