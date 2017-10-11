08:52 11.10.2017 | Политика | Новости
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Трамп обсудил с военными советниками варианты силовых действий против КНДР

Президент США Дональд Трамп во вторник, десятого октября, встретился с представителями силовых структур страны и обсудил с ними варианты военных действий против КНДР в ответ на ее ядерные испытания. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп обсудил с военными советниками варианты силовых действий против КНДР

Американский лидер заслушал брифинг министра обороны Джеймса Мэттиса и председателя комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда.

Примечательно, что встреча Трампа с чиновниками состоялась для обсуждения вариантов реагирования на любую форму северокорейской агрессии.

Или, если это необходимо, чтобы помешать Северной Корее угрожать ядерным оружием Соединенным Штатам и их союзникам.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Северная Корея пригрозила США "нанесением" ответных мер, если последняя все таки добьется принятия санкций в Совбезе ООН.МИД Пхеньяна утверждает, что США могут "испытать сильную боль", если им удастся убедить мировые страны ввести новые ограничения в отношении КНДР.


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