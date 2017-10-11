14:22 11.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия игнорирует Минские соглашения, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия не соблюдала и не будет соблюдать Минские договоренности. Об этом он заявил в ходе визита в Страсбург.

Россия игнорирует Минские соглашения, - Порошенко

По словам украинского президента, Москва демонстративно продолжает игнорировать не только Минские, но и любые другие международные договоренности. Российские кадровые войска продолжают находиться на территории востока Украины и Крыма.

Порошенко выступил со специальной речью в ПАСЕ перед европейскими депутатами и чиновниками, где подчеркнул готовность Украины к ускорению процесса урегулирования конфликта на Донбассе дипломатическим путем.

Он напомнил о том, что только мирный формат переговоров может окончательно завершить военный конфликт.

Лидер украинского государства также провел встречу с председателем ПАСЕ Стеллой Кириакидес.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Парламентской ассамблеи Совета Европы прошли прения по поводу украинского закона "Об образовании".


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