Премьер Испании обратился к Барселоне с ультиматумом

Глава правительства Испании Мариано Рахой хочет услышать от каталонской региональной администрации, провозгласила она независимость или нет.
Так, Кабинет министров Украины направил официальный запрос Барселоне, предусмотренные статьей 155 испанской Конституции, передает немецкое издание "Deutsche Welle".
Отметим, что совсем недавно депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики.
"Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", - говорится в сообщении.
Как известно, подписал соответствующую декларацию глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом представитель каталонского регионального правительства заявил, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.
Также Пучдемон добавил, что в Барселоне хотят начать диалог и получить предложения о посредничестве в переговорах от различных "организаций и стран".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр страны Мариано Рахой готов инициировать специальное собрание правительства из-за провозглашения Каталонией независимости.