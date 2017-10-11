Премьер Испании обратился к Барселоне с ультиматумом

Так, Кабинет министров Украины направил официальный запрос Барселоне, предусмотренные статьей 155 испанской Конституции, передает немецкое издание "Deutsche Welle".

Отметим, что совсем недавно депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики.

"Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", - говорится в сообщении.

Как известно, подписал соответствующую декларацию глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом представитель каталонского регионального правительства заявил, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.

Также Пучдемон добавил, что в Барселоне хотят начать диалог и получить предложения о посредничестве в переговорах от различных "организаций и стран".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр страны Мариано Рахой готов инициировать специальное собрание правительства из-за провозглашения Каталонией независимости.