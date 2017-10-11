Порошенко в Страсбурге открыл звезду Героям Небесной сотни - ФОТО

Она будет установлена на Аллее звезд возле Совета Европы. Как написал на своей страничке Facebook глава украинского государства, открыв сегодня звезду Героям Небесной Сотни, украинская делегация отметила их вклад и в украинскую историю, и в историю Европы.

Наш общий долг перед памятью Героев Небесной Сотни добиться победы на обоих фронтах в Украине и в укреплении Европы, – заявил глава государства, добавив, что это является символом возвращения нашей великой нации в Европейскую семью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вандал разгромил памятник Небесной сотне.