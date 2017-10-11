Порошенко в Страсбурге открыл звезду Героям Небесной сотни - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 11 октября, в Страсбурге принял участие в презентации звезды Героям Небесной сотни.
Она будет установлена на Аллее звезд возле Совета Европы. Как написал на своей страничке Facebook глава украинского государства, открыв сегодня звезду Героям Небесной Сотни, украинская делегация отметила их вклад и в украинскую историю, и в историю Европы.
Наш общий долг перед памятью Героев Небесной Сотни добиться победы на обоих фронтах в Украине и в укреплении Европы, – заявил глава государства, добавив, что это является символом возвращения нашей великой нации в Европейскую семью.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вандал разгромил памятник Небесной сотне.