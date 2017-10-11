15:53 11.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о языковых правах нацменьшинств

Украина гарантирует нацменьшинствам право учиться на их родном языке.

Порошенко рассказал о языковых правах нацменьшинств

Глава украинского государства Петр Порошенко подчеркнул, что Украина гарантирует нацменьшинствам языковые права. Про это глава страны поведал в процессе выступления на ПАСЕ.

Согласно словам президента – правительство будет непременно гарантировать языковые права – по законодательству и согласно международным обязательствам и по стандартам, в т.ч. право учиться национальным меньшинствам на родном языке. При этом нацменьшинства станут изучать и госязык – украинский – также подчеркнул на выступлении Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко сообщал, что отношение к правам нацменьшинств Украины соответствует международным правилам.


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