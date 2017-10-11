Порошенко провел встречу с главой ПАСЕ Кириакидес

Глава государства прилетел на АН-148 и сегодня начинается его официальный визит. Сегодня президент выступит на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в своем Twitter сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Чуть позже пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко в рамках своего визита в Страсбург провел встречу с председателем ПАСЕ Стеллой Кириакидес.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по итогам третьего тура 10 октября президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрана Стелла Кириакидес из Кипра. Так, Кириакидес поддержали 132 члена ПАСЕ, за ее оппонента Эммануэля Зингериса из Литвы проголосовали 84 парламентариев. Всего в голосовании приняли участие 217 члена Парламентской ассамблеи.